Terremoto a Firenze, magnitudo 4.8. Sentito anche in Romagna, gente in strada

Terremoto a Firenze, in corso la valutazione dei danni. Panico tra la gente, tutti in strada

Una scossa di terremoto, magnitudo tra 4.6 e 5.1 si è verificata alle 5.10 nel Fiorentinio. E' la stima effettuta dall’Ingv. La scossa è stata avvertita distintamente a Firenze, al momento non si registrano danni a cose o persone. E' di magnitudo 4.8 la scossa di terremoto più forte registrata dall'Ingv con epicentro 3 km da Marradi (Firenze) ad una profondità di 8,4 km. La forte scossa di terremoto con epicentro nel Fiorentino è stata chiaramente avvertita dalla popolazione. Si segnalano centinaia di persone riversatesi in strada dopo il sisma. In corso una verifica sui possibili danni. A seguito dell’evento sismico registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nella provincia di Firenze alle ore 5.10 con magnitudo 4.8, "sono in corso le verifiche su eventuali danni da parte della Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione civile in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile".

In seguito all’evento sismico avvenuto nella zona del comune di Marradi, sono pervenute al NUE 112 numerose telefonate di persone che chiedevano informazioni, ma al momento una sola richiesta di intervento effettuata dal distaccamento di Marradi per una verifica svolta presso una struttura RSA con esito negativo. Su disposizione del Centro Operativo Nazionale dei Vigili del fuoco, la squadra del distaccamento di Borgo San Lorenzo e il funzionario del Comando stanno raggiungendo il distaccamento di Marradi.

"A seguito delle scosse di terremoto registrate nelle ultime ore, si comunica che, oggi, lunedì 18 settembre, le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse in via precauzionale. Al momento non si registrano danni significativi". E' l'annuncio che fa sulla sua pagina Facebook il Comune di Marradi (Firenze) dopo la serie di scosse di terremoto che si sono registrate questa mattina, con la più forte di magnitudo 4.8 alle ore 5,10.