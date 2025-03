Terremoto a Napoli, scossa fortissima di magnitudo 4,4. Diversi crolli, salvata una persona

Terremoto a Napoli, crolli e gente in strada sotto la pioggia

Notte di paura a Napoli per un terremoto, ma questa volta l'area interessata non è stata solo quella dei Campi Flegrei ma la scossa fortissima di magnitudo 4,4 si è sentita in tutta la città. All'1.25 ha tremato tutto e la gente, nonostante la pioggia battente, è scesa in strada per la paura. Decine le segnalazioni ai vigili del fuoco per danni, tra queste anche l'allarme per il crollo del controsoffitto di un'abitazione. I pompieri hanno estratto dalle macerie una donna, rimasta ferita in modo non grave. A Bagnoli alcune persone sono rimaste bloccate ai piani superiori perché a causa del sisma le porte d'ingresso non si aprivano. Sempre a Bagnoli il terremoto ha danneggiato il campanile della chiesa di Sant'Anna da cui si sono staccati dei calcinacci. Protezione Civile e Vigili del fuoco hanno eseguito verifiche di stabilità su numerosi edifici.

Per la giornata di oggi, giovedì, è stata disposta la chiusura delle scuole della decima Municipalità Bagnoli-Fuorigrotta in modo da procedere ai controlli necessari sulla statica. A Pozzuoli sono state allestite diverse aree di attesa per la popolazione ed è stato anche attivato il Centro Operativo Comunale per il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza. "A parte la caduta di calcinacci, nessuna criticità nel comune di Pozzuoli", ha assicurato il sindaco del comune campano, Luigi Manzoni, intervistato da Rainews 24.

"La macchina dei soccorsi si è messa subito in moto, abbiamo chiesto alla Regione Campania di mandarci ulteriori volontari sul territorio, ma posso dire che la macchina è in campo e procede in maniera spedita", ha aggiunto. "Dall'Osservatorio Vesuviano mi hanno riferito di accelerazioni serie, mai registrate prima, a conferma della violenza della scossa di stanotte", ha spiegato il primo cittadino. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha partecipato a una riunione con la Prefettura.