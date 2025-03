Terremoto a Napoli, le reazioni. Il sindaco di Pozzuoli: "Accelerazioni serie, mai registrate prima"

Terremoto a Napoli, le reazioni. Abitanti nel panico: "Faremo la fine dei topi"

Il terremoto di questa notte ai Campi Flegrei è stato il più preoccupante degli ultimi mesi sicuramente, ma il dato che più allarma è l'estensione della zona, la scossa di magnitudo 4,4 dell'1 e 25 di questa notte si è sentita in tutta Napoli e a Pozzuoli e Bagnoli si sono registrati anche danni. Gli abitanti delle zone interessate dal sisma hanno trascorso la notte in strada e pure sotto la pioggia e questa situazione per chi vive in quelle case si fa sempre più seria. Paola da via Napoli, vicina al luogo dell'epicentro racconta a NapoliToday, "sono stata svegliata dalla scossa, con il letto che si muoveva e le cose che cadevano dai mobili. Venuti giù anche pezzi di intonaco, è stato più forte di me, ho gridato". Angelo da Fuorigrotta invece scrive: "Abito a Fuorigrotta e sono abituato, ma una scossa così non la ricordo. Questo è stato peggio del terremoto del 1980". Maria, preoccupata afferma: "Faremo la fine dei topi, le cose si mettono male".

Anche il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni lancia l'allarme: "Accelerazioni serie, mai registrate prima". Poi il primo cittadino fa il punto sulla situazione. "A parte la caduta di calcinacci, - dice Manzoni a Rai News 24 - nessuna criticità nel comune di Pozzuoli. Ma ha annunciato che oggi le scuole a Pozzuoli rimarranno in ogni caso chiuse per consentire le dovute verifiche negli edifici più a rischio. "In questo senso - ha detto - sto per emanare una ordinanza in modo da garantire sicurezza e tranquillità alla popolazione. La macchina dei soccorsi si è messa subito in moto, abbiamo chiesto alla Regione Campania di mandarci ulteriori volontari sul territorio, ma posso dire che la macchina è in campo e procede in maniera spedita".