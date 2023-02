Traffico illecito di rifiuti in Ue, caos anche in Italia: scattano 18 arresti

Maxi traffico illecito di rifiuti in Europa e Italia, gli indagati riciclavano soldi anche in una società di calcio

È in corso sul territorio nazionale, in particolare in Lombardia, Piemonte e Calabria, e in Germania, una maxi operazione congiunta tra il Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica di Milano e l’Ufficio Federale di Polizia Criminale (BKA) di Monaco di Baviera, nel quadro delle indagini condotte dalla Procura di Milano, dalla Procura di Monaco e dalla Procura di Reggio Calabria.

Le Autorità Giudiziarie hanno da tempo istituito una squadra investigativa comune per far luce sui gravi fatti di reato in materia di traffico illecito di rifiuti, che si è sviluppato in vari paesi europei, unitamente ad un giro vorticoso di false fatturazioni ed attività di riciclaggio.