Tragedia stradale nella notte ad Avellino: auto si schianta, quattro morti

Incidente stradale nella notte ad Avellino: morti 4 ragazzi a Mirabella Eclano

Tragico incidente stradale nella notte in provincia di Avellino. Quattro ragazzi tra i 19 e i 21 anni sono morti dopo che la Mercedes su cui viaggiavano si è scontrata prima con due auto per poi schiantarsi contro il muro in cemento armato di un'azienda lungo la strada Nazionale delle Puglie, nel territorio di Mirabella Eclano. L'impatto non ha lasciato scampo ai 4 giovani che sono praticamente morti sul colpo. Sul caso indagano i carabinieri. Il 21enne alla guida e un amico erano di Frigento, mentre gli altri due giovani di Grottaminarda e Calore di Mirabella, sempre in provincia di Avellino. Secondo una prima ricostruzione, insieme ad altri amici che li seguivano a bordo di una Fiat Panda non rimasta coinvolta nell'incidente, le vittime erano dirette proprio a Calore di Mirabella per andare a prendere un gelato. Sul caso è stata aperta un'inchiesta: le salme sono a disposizione della magistratura che ha disposto il trasferimento all'obitorio dell'ospedale San Pio di Benevento in attesa dell'autopsia. Sequestrate anche le tre auto coinvolte nell'incidente e gli smartphone dei ragazzi.

Le vittime sono Roy Anthony Ciampa, Francesco Di Chiara, Mattia Cimamera e Bilal Boussadra. Quest'ultimo era il più giovane (19 anni) ed era anche il campione italiano di pugilato Under 22. Bilal frequentava il liceo scientifico, indirizzo sportivo "E. Fermi" di Sturno. Lo riporta Tgcom 24. Nonostante la sua giovane età, aveva già raggiunto numerosi e importanti traguardi. Recentemente era stato premiato dal Comune di Sturno per la vittoria nel Campionato Italiano di Pugilato Under 22, tenutosi a Mondovì. In quella occasione, gli era stata consegnata una targa di riconoscimento tra gli applausi di compagni, professori e del suo maestro Sandro Froncillo. Insieme a lui, hanno perso la vita i suoi tre amici, tutti ventunenni.