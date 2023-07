Trapianti di rene a catena: tripla donazione tra Padova, Barcellona e Bilbao

Tripla donazione di rene internazionale: una catena salvavita da Padova a Barcellona a Bilbao

Diciotto ore e 2.713 chilometri percorsi: è il bilancio numerico di una tripla donazione e trapianto di rene da vivente internazionale. Iniziativa mai realizzata prima, che ha visto coinvolte tre città, Padova, Barcellona e Bilbao. Il 20 giugno scorso il Centro nazionale trapianti per l'Italia e l'Organizacion nacional de trasplantes per la Spagna hanno coordinato nell'arco di 18 ore l'esecuzione di tre prelievi e tre trapianti negli ospedali di queste città, incrociando tre coppie di donatori e riceventi tra di loro incompatibili dal punto di vista immunologico. Si tratta del quarto scambio "cross over" di reni tra Italia e Spagna ma in tutti i casi precedenti erano state coinvolte solo due coppie alla volta, una per ciascun Paese.

È partita dall'Italia la catena di interventi. Alle 8.30 del 20 giugno, all'Azienda ospedaliero-universitaria di Padova è iniziato il primo prelievo di rene su una donatrice volontaria di 56 anni, moglie di un paziente 61enne di difficilissima trapiantabilità, bisognoso di un nuovo rene per la terza volta. Il rene è arrivato all'aeroporto di Barcellona alle 14.30. Nello scalo catalano è stato effettuato il primo scambio: l'organo della donatrice italiana è stato preso in consegna dagli operatori sanitari dell'Hospital Clinic per realizzare il primo trapianto, mentre a bordo del velivolo è stato portato un secondo rene, prelevato da una donatrice spagnola. L'aereo è ripartito alla volta di Bilbao, dove è avvenuto lo scambio successivo: il rene della donatrice di Barcellona è stato portato all'Hospital Universitario de Cruces per il secondo trapianto e un terzo rene, prelevato nel nosocomio basco, è stato imbarcato con destinazione Milano. Il trasporto aereo si è concluso a Linate, da dove l'ultimo organo è stato immediatamente trasportato a Padova dalla polizia stradale, per un terzo trapianto.