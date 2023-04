Treviso, accoltella l'avvocatessa poi si suicida: il gesto folle di un cliente

Oderzo (Treviso), un cliente accoltella un'avvocatessa e si suicida

Un uomo di 52 anni ha accoltellato un'avvocatessa nel suo studio e poi si è tolto la vita. Questa è la prima ricostruzione degli inquirenti di un'aggressione avvenuta a Oderzo, nel Trevigiano. Attualmente la donna, di 50 anni, è ricoverata all'ospedale, non è in pericolo di vita. Mentre l'aggressore è stato trovato morto all'interno della sua abitazione. Gli inquirenti stanno indagando sul fatto.

Come riporta da tg24.sky.it, l'uomo, da tempo cliente dello studio legale, avrebbe avuto una discussione tesa su un contenzioso civile seguito dalla professionista, l'avvocata Meri Zorz, sfociata poi nell'aggressione. La donna, colpita agli arti superiori, ha riportato ferite superficiali per le quali è stata ricoverata all'ospedale di Oderzo. L'aggressore, allontanatosi subito dopo dallo studio del legale e ricercato dai carabinieri, è stato rintracciato in un rustico appartenente alla sua famiglia, già privo di vita e in uno scenario che riconduce con tutta probabilità a un suicidio.