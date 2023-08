Uk, ergastolo per l’infermiera killer Lucy Letby: ha ucciso sette neonati

Lucy Letby, ergastolo per l’infermiera killer che ha ucciso sette neonati in Inghilterra

Lucy Letby, 33 anni, l'infermiera inglese che sta scioccando la Gran Bretagna, è stata condannata all'ergastolo, senza possibilità di libertà condizionale, per aver ucciso sette neonati e tentato di assassinarne altri sei mentre lavorava nel reparto di maternità del Countess of Chester Hospital, nell'Inghilterra occidentale, tra il 2015 e il 2016. Lo ha stabilito la Manchester Crown Court.

Nel leggere la sentenza in diretta tv il giudice James Goss ha parlato di "premeditazione, calcolo e malizia" nelle azioni compiute da Letby, che hanno avuto un "impatto immenso" su molte famiglie. La pronuncia della sentenza è avvenuta in assenza della condannata, che aveva scelto di restare in cella e non presentarsi in aula scatenando forti polemiche. Anche il premier Rishi Sunak è intervenuto accusando di “codardia” le persone colpevoli di crimini così efferati che non affrontano le loro vittime.

Si tratta di una pena massima inferta raramente dalla giustizia britannica. Il giudice Goss ha parlato di "profonda malvagità al limite del sadismo" da parte di Letby, che comunque ha continuato a negare i crimini compiuti da infermiera. "Non ha mostrato rimorso e non ci sono circostanze attenuanti", ha aggiunto il giudice. La gravità del caso giudiziario conclusosi oggi è stata sottolineata anche dall'intervento del Crown Prosecution Service (CPS), secondo cui la condannata "non sarà mai più in grado di infliggere le sofferenze" da lei causate quando era un'infermiera in un reparto di maternità. Intanto l’inchiesta continua: secondo il Guardian, che cita una fonte a conoscenza delle indagini della polizia, i detective hanno identificato circa 30 bambini che hanno subito incidenti "sospetti" presso l'ospedale Countess of Chester. Per cui è molto probabile che Letby avrebbe cercato di ucciderne almeno trenta.