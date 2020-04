Coronavirus, cantastorie racconta la quarantena con una canzone: da cantare sul balcone a Pasqua

Un cantastorie di oggi racconta la quarantena e la nostalgia per i prati e gli spettacoli degli artisti di strada, quando si poteva circolare senza mascherine e autocertificazioni. Pino d’Isola, cantautore degli ultimi, regala ad Affari la sua ultima canzone per Pasqua.

“Vorrei avere un po’ di cielo - Con quattro stelle e mezza luna - Nuvole rosa giardini in fiore - e i nostri giorni un pò più sereni” dicono i suoi versi . E Pino avverte: “Noi vinceremo oggi se restiamo tutti in casa”

“Dedico questa canzone a tutti i bambini che a Pasqua resteranno reclusi: ma un nuovo giorno sta per arrivare, con burattini e tanti artisti di strada nel centro delle città”

Lontano dai clamori di plastica dei talent, i cantastorie sopravvivono e raccontano la realtà come non si legge più sui giornali, al di là di ogni televoto. E come Povia, Pino d’Isola commenta sulla pagina Facebook i fatti del giorno. Canzoni doc, fatte come quelle di una volta.