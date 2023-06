Usa, 21enne cacciato dalla palestra per aver fissato una donna ma è cieco

Usa, tiktoker viene espulso da una palestra per "occhiate moleste" ma si scopre che è non vedente

Toby Addison, 21enne tiktoker non vedente, è stato mandato via dal proprietario di una palestra con l'accusa di aver fissato una donna. In una recente intervista rilasciata al “Happy Hour Podcast” il ragazzo ha raccontato la disavventura: mentre stava visitando una nuova palestra, si è avvicinata una signora che lo ha accusato pubblicamente di averla fissata “in modo inquietante”. I tentativi di Toby di discolparsi sono stati vani e dopo essere stato insultato con l’appellattivo "verme", il ragazzo è stato buttato fuori dalla struttura su richiesta della donna.

"Non so davvero dove sto guardando per la maggior parte del tempo a meno che non stia parlando con qualcuno... Quindi stavo solo guardando dritto davanti a me e sfortunatamente c'era una donna che faceva degli esercizi", ha spiegato durante il podcast il 21enne, che ha aggiunto: “Non so cosa stesse facendo, se si trattasse di squat o altro dove potresti trovarti in una posizione più vulnerabile e non vuoi essere fissato.