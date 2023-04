Troppo spreco di carta igienica, ora negli Stati Uniti è bidet-mania

Sostenibilità, risparmio idrico e stop alla deforestazione. Così il bidet spopola negli USA

Gli americani consumano in media 1.020 chilometri di carta igienica nel corso della vita per pulirsi le terga, spiega QS Supplies, azienda britannica specializzata in sondaggi relativi agli usi della popolazione nel bagno. Un consumo che corrisponde a 31,11 milioni di alberi abbattuti ogni anno per rifornirsi di carta igienica. Battuti solo dai portoghesi, capaci di consumare nel corso di una vita più di 11.000 rotoli a persona, l’equivalente di quasi 1.035 chilometri di carta igienica. Il consumo negli USA è devastante per l’ambiente e le foreste (gli americani sono quasi 332 milioni, mentre i portoghesi 10,3 mln).

“Una persona media negli Stati Uniti utilizza circa 24 rotoli di carta igienica all'anno”, racconta The Washington Post, “è circa 3 volte più degli europei e tra i più alti consumi pro capite di qualsiasi Paese. Se il Paese passasse ai bidet, milioni di alberi rimarrebbero probabilmente in piedi ogni anno”. Infatti da qualche anno negli USA si è scatenata la bidet-mania. La vendita dell’apparecchio sanitario sta scalando le classifiche dell'e-commerce, arrivando subito dietro articoli come guanti usa e getta, mascherine, disinfettante per le mani e carta igienica. E il modello da seguire siamo noi italiani che abbiamo il bidet praticamente in ogni bagno di casa. Cosi dopo aver insegnato, con Sergio Leone e Ennio Morricone, il Western in quanto racconto epico istruiremo gli americani anche su come pulirsi il fondo schiena!