Vaccino Oxford-Pomezia pronto a novembre. Due dosi a persona, una non basta

Il vaccino di Oxford sta per diventare realtà per combattere il Coronavirus. Decisa accelerazione del processo produttivo, così lItalia e l'Europa - si legge sul Fatto Quotidiano - vedono avvicinarsi l’arrivo delle prime fiale contenenti il vaccino anti-Covid. Le date fatidiche sono il 20-22 settembre, per la fine della sperimentazione, e l’ultima settimana di novembre per l’avvio della distribuzione. Con un grande dubbio che attanaglia i Paesi investitori: serviranno una o due dosi per ciascun paziente? Il problema è che gli scienziati britannici non sono ancora in grado di dire se per ogni persona vaccinata serviranno una o due dosi e se, nel secondo caso, fra la prima iniezione e il richiamo dovranno passare 28 giorni. “È un aspetto da capire – spiegano dalla casa farmaceutica –perché va a influenzare la mole di produzione”.

La contrazione delle tempistiche è agevolata dalle “manleve” che la Commissione Ue ha inserito nei contratti con i produttori, con un indennizzo a copertura di eventuali responsabilità civili. AstraZeneca ha comunicato che venderà il vaccino al prezzo definito “democratico ” di 2,50 euro a dose. La Commissione europea ha prenotato 300 milioni di fiale, più altri 100 milioni “opzionali”: di queste, 74 milioni finiranno al governo italiano che ha già impegnato 185 milioni di euro. L’investimento totale a livello comunitario è di 1 miliardo di euro, più di un terzo dei 2,7 miliardi messi a disposizione per l’acquisto dei vaccini.