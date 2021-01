Vaccino, Sileri-medico di base: è scontro. "Non la passa liscia", "Mi denunci"

VACCINO SILERI-AMICI/ LITE A PIAZZA PULITA. IL MEDICO DI BASE: "NON LA PASSERANNO LISCIA"

"Non la passeranno liscia, ne vedrete delle belle. Ieri a Piazza Pulita sono stato attaccato e poi non mi hanno permesso di replicare abbassando il mio audio. Non si fa. Sileri che chiede le mie pubblicazioni... Lui non ha neanche il 10% del mio curriculum. Nel gruppo che coordino di medici, che segue 6mila pazienti, non c'è stato un solo decesso o un ricovero per Covid. Basta controllare i dati dell'Asl". Così all'Adnkronos Salute Mariano Amici, medico di Ardea (Roma), ieri protagonista di un duro scontro con il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri durante la trasmissione Piazza Pulita su La7.

VACCINO SILERI-AMICI/ "CI STO PENSANDO", IL VICEMINISTRO MINACCIATO DI QUERELA

"Andrò giù duro anche contro chi ha ideato i Dpcm", aggiunge. E alla domanda se ha in mente querele nei confronti di Sileri, risponde "ci sto pensando". Amici è stato segnalato già all'Ordine dei medici di Roma per le affermazioni contro il vaccino anti coronavirus Sars-CoV-2. "Ho mandato due lettere all'Ordine per chiarire - spiega - Io conosco a memoria il Codice deontologico e non vado contro nessun principio. Sars-CoV-2 si può curare senza il vaccino - rimarca Amici - Questo vaccino è tutt'altra roba rispetto agli altri. Io non sono infatti no-vax", precisa. "Ho fatto e faccio i vaccini, ma questo è stato fatto per immettere sul mercato un prodotto Ogm".

VACCINO SILERI-AMICI/ IL VIDEO DELLO SCONTRO A PIAZZA PULITA

VACCINO SILERI-AMICI/ IL COMMENTO DURO DEL VICEMINISTRO

"Francamente questa cosa è incommentabile”, ha detto Sileri dopo aver ascoltato la versione del dottor Amici sulla cura dei pazienti malati di Covid-19. “Qui siamo tornati al 1500. Nemmeno Vesalio, quando ha scritto il ‘De humani corporis fabrica’, scriveva stupidaggini del genere. Lui dice che ha insegnato all'università, non so manco quale. Non so nemmeno quali specializzazioni abbia. Qui non stiamo neanche parlando con un medico, stiamo parlando con uno studentello di Medicina che ancora non ha aperto manco un libro. Lui ha le sue teorie, ma sono teorie che non sono compatibili col Servizio sanitario nazionale. Sono sicuro che questo signore non sa manco cosa sia un ribosoma. Non sa manco come funziona un vaccino. Faccia così, vada in Procura e denunci non il ministro della Salute ma il viceministro Sileri. Visto che dice che l'intubazione non serve, che i monoclonali non servono, che il vaccino non serve, faccia una cosa: mi denunci. E poi se ne assuma tutte le responsabilità", ha concluso Sileri.