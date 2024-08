Val Pusteria, trovato il cadavere di un giovane: è giallo. Non si esclude l'omicidio

Val Pusteria, trovato il cadavere di un giovane: “È omicidio”

Giallo in Val Pusteria. Nelle campagne della zona di Vandoies, in Alto Adige, è stato trovato il corpo senza vita di un giovane altoatesino tra i 20 e i 30 anni, di cui non sono state diffuse le generalità. A ritrovare il cadavere è stato il soccorso alpino della guardia di finanza nei pressi di una zona di alpeggio a circa 1.600 metri di altitudine nei pressi della malga Raffalt. Il corpo era vicino alla sua auto parcheggiata. La morte resta ancora un mistero: i primi elementi raccolti dopo il sopralluogo dei carabinieri non sono stati sufficienti per delineare un quadro chiaro e completo. Anche se gli inquirenti non escludono la pista dell’omicidio. Serviranno comunque approfondimenti scientifici puntuali per esaminare la scena “estremamente enigmatica" e “complessa”. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari.