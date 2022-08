Vaticano: 197 partecipanti a riunione su riforma con cardinali

Vaticano: lunedi' e martedi' Concistoro su nuova Costituzione

Centonovantasette, tra cardinali, Patriarchi orientali e Superiori della Segreteria di Stato, lunedì e martedì prossimi parteciperanno alla riunione sulla nuova Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, secondo quanto annunciato dal Papa il 29 maggio scorso.

Le sessioni, fa sapere il Vaticano, si svolgeranno dalle 9 ed il pomeriggio dalle 16. Sono previsti incontri per gruppi linguistici su diversi aspetti relativi al documento, come pure confronti in Aula. Martedì 30 agosto, dopo i lavori assembleari, alle 17:30, sarà celebrata la messa nella Basilica di San Pietro