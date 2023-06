Vaticano, papa Francesco lascia padre Georg senza stipendio (e senza una casa)

L'arcivescovo tedesco Georg Gänswein, segretario per anni del defunto papa emerito Benedetto XVI, verrà rispedito a Friburgo, in Germania, senza alcun incarico. Lo rende noto un comunicato del Vaticano, che recita così: "Il 28 febbraio 2023, Mons. Georg Gänswein ha concluso l’incarico di Prefetto della Casa Pontificia. Il Santo Padre ha disposto che Mons. Gänswein dal 1° luglio rientri, per il momento, nella sua diocesi di origine".

Tuttavia, l'indiscrezione secondo cui le critiche a Papa Francesco nel libro di padre Georg (uscito all'indomani della morte del pontefice tedesco) inficiassero i rapporti con Bergoglio circolavano da settimane. Anche se il motivo ufficiale di questo congedo sarebbe che tutti i segretari papali hanno lasciato il Vaticano al termine del loro servizio.