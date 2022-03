Verona, scopre la figlia a capo di una baby gang e denuncia la sua storia

Verona, la figlia a capo di una baby gang, il padre Carlo: "Mi chiamavano gli altri genitori dicendo che le loro figlie erano state aggredite"

Scopre che la figlia 14enne è a capo di una baby gang, composta da ragazzine tra i 13 e i 16 anni, alla quale sono connessi furti, rapine, aggressioni. Decine di chiamate da parte dei genitori di compagni di scuola accusano a Carlo (nome di fantasia) inconsulti comportamenti da parte della giovane nei confronti delle loro figlie.

Alla prima telefonata l'uomo scopre qualcosa che finora aveva ignorato della figlia, e che secondo lui "ha avuto inizio dall'isolamento dei lockdown". Dopo le telefonate segue anche una denuncia dei carabinieri per un furto, commesso assieme a altri cinque ragazzi. Da qui, la decisione di denunciare la storia della figlia ai media locali e nazionali "per fermarla", ha raccontato.

L'uomo ha, inoltre, deciso di portare avanti una campagna di sensibilizzazione nelle scuole, attraverso una serie di incontri, con l'obiettivo di "sconfiggere il bullismo" e di mostrare ai coetanei della 14enne il vero volto delle baby gang, "una questione di vigliaccheria: i ragazzi si fanno forza l'un l'altro ma in un modo sbagliato".

All'uscita dalla caserma, dopo la denuncia, racconta Carlo a TgCom24, "mia figlia rideva". "Poi ho scoperto che mentre eravamo in caserma condivideva post su Instagram". "Ho provato a parlarle per farle realizzare che cosa aveva fatto", poi "ho cercato di avere più visibilità possibile sui media" per portare questa problematica sul piano anche nazionale e farle così "comprendere che stava sbagliando".

E in effetti, anche se ciò come sottolinea anche Carlo non è sufficiente, sua figlia e le sue amiche dopo l'attenzione mediatica che ha ottenuto la vicenda "si sono calmate". A TgCom24, spiega infine, che per portare avanti la sua battaglia contro il fenomeno della violenza giovanile ha creato l'associazione Parent's Gang.

