Villa Santanchè verso la demolizione. Scatta l'ultimatum per sanare gli abusi

Villa Santanchè, nuovo sopralluogo e 90 giorni per sanare tutto. Altrimenti arrivano le ruspe

Nuovi guai per Daniela Santanchè, la questione della villa a Pietrasanta rischia di costarle cara. L'immobile potrebbe essere demolito. Procede inesorabile l’accertamento sulle autorizzazioni edilizie delle opere (portici, tettoie, veranda) che il figlio della ministra – proprietario almeno sulla carta della villa nell’area vincolata del Parco della Versiliana – dal 2014 ha tentato per ben nove volte di sanare. La pratica - riporta Il Fatto Quotidiano - si era "persa" negli archivi dello sportello per l’edilizia del Comune di Pietrasanta per dieci anni, sepolta insieme ad altre 300 di abitazioni con problemi da sanare.

Siccome sul fronte amministrativo - prosegue Il Fatto - l’abuso edilizio non si prescrive mai, gli enti coinvolti sono costretti ora a recuperare le carte e assumere tutte le iniziative che – seppur previste dalla legge – per qualche motivo nessuno aveva adottato. Il nuovo sopralluogo serve ora sia a confermare la persistenza degli abusi sia a scansare prevedibili "vizi di forma" che diano alla proprietà l’appiglio per chiedere una sospensiva al Tar, lamentando la vetustà dell ’accertamento d’infrazione, e perorare una nuova richiesta di sanatoria. Se entro i 90 giorni successivi non arriva, la villa di Santanchè a Pietrasanta rischia di essere demolita.