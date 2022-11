Vincitori della Coppa del Mondo del Panettone 2022 a Milano

Si è conclusa la tre giorni dedicata al Campionato del Mondo del Panettone al Palazzo delle Stelline con i vincitori delle due sezioni Panettone Tradizionale e Panettone al Cioccolato.Il miglior panettone del Mondo per la categoria Panettonetradizionale è stato il maestro pasticcere Giuseppe Mascolo (Italia), al secondo postoClaudio Colombo (Italia) e al terzo posto Luca Poncini (Svizzera).Il miglior panettone al cioccolato al primo posto Annibale Memmolo della Pasticceria Memmolo Mirabella Eclano, Avellino (Italia),secondo Bruno Andreoletti della Pasticceria Andreoletti Brescia (Italia), al terzoposto Marcio A. Orellana M. di Nima Srl di Gorle, Bergamo (Italia).La Coppa del Mondo del Panettone è il grande evento interamente dedicato al lievitato per eccellenza. Nasce per celebrare storia e lavorazione di un prodotto in grado di valicare i confini d’origine per imporsi sulla scena dolciaria mondiale.Patron della manifestazione è il Maestro Giuseppe Piffaretti, affiancato da grandi professionisti nel mondo dell’alta pasticceria che compongono il comitato tecnico internazionale:Presidente Pierpaolo Magni coadiuvato da Andrea Besuschio, Angelo Musolino, Biagio Settepani, Gastone Pegoraro, Jose Romero Barranco, Beniamino Bazzoli, Luca Danesi, Daniel Ricigliano, Mattia Gorietti.Un team affiatato per celebrare il meglio della produzione artigianale del panettone, lievitato per eccellenza a livello mondiale.La giuria internazionale del Panettone al cioccolato è composta da Iginio Massari Miglior pasticcere italiano nel mondo (Presidente di giuria), François Stahl Mâitre Chocolatier Svizzera, Jimmy Griffin Irlanda Master of Baker Irlanda, Jan Pablo Colubri Chocolatier Leiter Chocolate Academy Zurigo, Jonathan Mougel Mètre Meilleur Ouvrier de France, Bruno Buletti Maestro dei lievitati in Svizzera, Claudio Gatti Presidente Maestri del lievito madre in Italia, Gianbattista Montanari, dimostratore Corman ed esperto lievitista, Davide Comaschi Campione del mondo Chocolate Master.La giuria internazionale del Panettone tradizionale è composta da Vittorio Santoro Direttore Cast Alimenti (Presidente di Giuria), Jean François Devineau Fondatore Pâtissiers dans le monde in Francia, Debora Massari Owner Iginio Massari alta pasticceria, Bruno Buletti Maestro dei lievitati in Svizzera, Jimmy Griffin Master of Baker Irlanda, Rogerio Shimura Maestro panettiere e Direttore della Levain Escola de Panificação Brasile, Gianbattista Montanari Presidente Club Italia CMP, Jonathan Mougel Mentre Meilleur Ouvrier de France, Marco Paolo Molinari Pastry Chef in Giappone, Salvatore Tortora, Vincitore della Coppa del Mondo del Panettone 2021.Durante l'evento è stato presentato da Massimo De MariaFounder & CEO at Freedot il Panettone Academy Award, l’unico concorso internazionale biennale esclusivamente dedicato alle scuole e accademie di tutto il mondo, finalizzato a promuovere il panettone a livello internazionale attraverso le generazioni future di cuochi e pasticceri.Il progetto promosso da Associazione Maestro avrà come obiettivo principale del concorso la divulgazione della cultura gastronomica Made in Italy nel mondo, attraverso l’espressione dellegenerazioni future di chef e pasticceri. Per questo motivo si è pensato di valorizzare un prodotto iconico della cultura gastronomica lombarda come il panettone rivolgendosi alle scuole e alle accademie che promuovono nel mondo la cultura gastronomica e che forgiano le generazioni future dei professionisti.Coppa del Mondo del Panettone è realizzata in collaborazione con l’Associazione Maestro Martino di cui Carlo Cracco è presidente,con il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Milano, Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. Il concorso internazionale si tiene con cadenza biennale, alternandosi agli eventi di selezione nazionali, che si svolgono in diversi paesi Brasile, Francia, Italia, Spagna, Svizzera, Stati Uniti e Portogallo.

Servizio realizzato da Nick Zonna