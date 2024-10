Violenza sessuale di gruppo su una minorenne, blitz in Calabria: scattano 9 arresti

Violenza sessuale di gruppo su una minorenne: è in corso a Seminara, nel Reggino, e in alcune città del nord Italia un'operazione della Polizia di Stato, che sta eseguendo nove ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettante persone accusate di violenza sessuale di gruppo continuata e aggravata ai danni di una ragazza che all'epoca dei fatti era minorenne. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dal Gip di Palmi su richiesta della Procura della Repubblica, diretta da Emanuele Crescenti.

Per cinque delle persone coinvolte nell'operazione, condotta dal Commissariato di Palmi e denominata "Masnada Ter", è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre altre quattro sono finite ai domiciliari. Maggiori dettagli sull'operazione saranno resi noti nel corso di conferenza stampa convocata per le 11 di stamattina nella Questura di Reggio Calabria, alla presenza del Procuratore Crescenti.