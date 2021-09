Voghera, chat della giunta non aiuta Adriatici: "Immigrati? Bisogna sparare"

Omicidio Voghera, la chat della giunta: "Immigrati? Bisogna sparare"

Rischia di aggravarsi la posizione di Massimo Adriatici, l'assessore di Voghera che ha sparato ed ucciso un marocchino in strada lo scorso 20 luglio. Spunta - si legge sulla Stampa - una chat privata tra assessori in giunta. Sulla pagina Facebook “Politica è partecipazione”, gestita da Gianpiero Santamaria, compare uno screenshot con dei messaggi della chat riservata della giunta, quella a cui partecipano in teoria solo gli assessori. Discutendo di un negozio che serve gli stranieri, e dei problemi veri o presunti che sta creando, l’assessore ai Lavori pubblici, Giancarlo Gabba, della Lega, commenta in questa chat: "Finché non si comincerà a sparare, sarà sempre peggio". Due settimane dopo Adriatici sparerà all'uomo marocchino.

Ma questo screenshot - prosegue la Stampa - è davvero della giunta? Nessuno ha risposto alle telefonate, ieri sera, ma la sindaca era informata della sua pubblicazione e pare stia cercando di ricostruire con precisione la chat. Intanto, Santamaria ha preferito eliminare post e screenshot dalla sua pagina Facebook. "Ho ricevuto quell’immagine della chat da un anonimo via Messenger e ho ritenuto pubblicarla. Prima di farlo, naturalmente, mi sono consultato con un avvocato per evitare di commettere un reato. Chi può avermelo mandato? Ah, questo non lo so, sa, io parlo con tutti, anche con molti assessori".