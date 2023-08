Zaki a una manifestazione a Bologna, così punta a soffiare il posto a Schlein

Zaki presente a una manifestazione a Bologna pro migranti. Così punta alle Europee 2024 e sfida Schlein

Ormai quell’appellativo se lo porta indietro incollato con lo scotch: “Zaki l’ingrato”. Si tratta del noto caso dell’egiziano contestatore apertamente schierato a sinistra che il governo italiano ha appena liberato dalle carceri egiziane e che ha rifiutato il volo di Stato per non incontrare i suoi salvatori Giorgia Meloni e Antonio Tajani all’aeroporto. Ne avevamo parlato qui:

Come avevamo scritto subito che “Zaki l’ingrato” aveva in mente un piano ben preciso e cioè quello di “scendere in politica” con la sinistra. Questo l’articolo. Ebbene, tutto va nel verso giusto perché il florido egiziano attecchisca nell’immaginario collettivo progressista e magari soffi primo o poi il posto alla Schlein. Il Giornale riporta una notizia ghiotta: tra i manifestanti a Bologna per i diritti dei migranti è stato avvistato Patrick Zaki che si è fermato a parlare senza però rilasciare alcuna dichiarazione ai cronisti presenti.

La protesta organizzata da varie sigle tra cui la CGIL, questa volta contro il prefetto della città felsinea che ha previsto che un numero di richiedenti asilo tra i 100 e i 269 migranti dovrà lasciare il posto ai nuovi 511 pronti a subentrare loro, come riporta Il Tempo.