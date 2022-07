"Cera una volta un genio": la Puglia omaggia l'artista Carmelo Bene

La Puglia omaggia Carmelo Bene a vent'anni dalla sua morte

“C’era una volta un genio”: questo il titolo del progetto che vede cooperare Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio regionale delle Arti e della Cultura, per rendere omaggio all’artista leccese Carmelo Bene.



Autore poliedrico, Carmelo Bene fu filosofo, scrittore, attore, regista e drammaturgo. La Regione Puglia ha così voluto tenere acceso il ricordo dell’artista, nato a fine anni ’30 e morto nei primi anni 2000, tramite interventi per la tutela, la conservazione e la promozione del patrimonio materiale e immateriale appartenuto all'autore, promossi dal Ministero della Cultura.



Tra le proprietà dell’artista, oggetto dello schema di Accordo tra la regione Puglia e il Teatro Pubblico-Pugliese, si annoverano: il patrimonio librario, documentario e collezionistico, una parte del quale è stato acquisito in comodato d’uso gratuito dalla Regione Puglia, una serie di preziosi elementi di scena, come costumi e arredi ed un personale archivio, contenente scritti, documenti, foto e materiale bibliografico.



Per l’intero progetto è stato messo a disposzione un tetto massimo di finanziamento di 475.628,03 euro, in base alla convenzione stipulata tra la Regione e il Teatro Pubblico Pugliese. Nell’atto è stata infatti predisposta la volontà delle parti a collaborare, ciascuna in base alle proprie competenze e responsabilità, alla realizzazione del progetto, promuovendo lo scambio di informazioni utili a concretizzare gli obiettivi prefissati.

L’accordo, da considerarsi valido fino all’ultimazione di lavori, servizi e forniture, ha durata stabilita entro tre anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di ammissione, al beneficio inerente il bando del Ministero della Cultura.