L’artista Dicò dedicherà una pitto-scultura all'allenatore Sinisa Mihajlovic

Nell’opera dedicata a Matteo Politano ha inserito la maglietta della vittoria, gli oggetti del cuore, come è solito fare, con la tecnica che ha colpito al cuore celebs come Arnold Schwarzenegger, Angelina Jolie, Keanu Reeves, Morgan Freeman. Ma il vero asso nella manica, Enrico detto Dicò, The Fire Artist, capace di commistioni fra Pop Art, plastica combusta, materiali di recupero e luce che hanno entusiasmato anche Vittorio Sgarbi e Achille Bonito Oliva, lo tirerà fuori a settembre. Quando potremo vedere la pitto-scultura dedicata a Sinisa Mihajlovic con il suo fischietto, il suo cronometro, il pallone firmato dai calciatori che hanno giocato con lui.

Dopo la famosa Statua della Libertà rosa caramella, con il volto di Putin, una pistola al posto della fiaccola e una frase di Nelson Mandela dall’altra parte, il focus dell’artista che sta facendo parlare di sé mezzo mondo è il calcio: “sto preparando opere dedicate ad Alessandro del Piero, José Mourinho, Gianluigi Donnarumma – ci anticipa lui- ma ho in serbo grosse sorprese con l’autunno”.

Una di queste è sicuramente il docufilm ispirato alla sua vita, che giace su tavoli importanti –si vocifera vi siano anche Gabriele Muccino e Paolo Sorrentino fra i potenziali candidati alla regia. La storia di Enrico, in arte Dicò, è realmente da film: ricorda molto la Ricerca della Felicità con Will Smith, (“quando riguardo il film piango ogni volta”). In particolare, laddove il protagonista dà gli ultimi 5 euro che gli sono rimasti a un dirigente dell’azienda dove spera di essere assunto, per parcheggiare.