Uniqlo e MoMa di New York lanciano una collezione di T-shirt dedicata all'arte

MoMa di New York e Uniqlo lanciano una collaborazione per celebrare i maestri dell'arte contemporanea con delle T-shirt iconiche

Si tratta dell’ultima proposta di una collaborazione tra UNIQLO e il Museo d’Arte Moderna di New York (MoMA) cominciata un decennio fa. Le collezioni UT (UNIQLO T-shirts) offrono una serie di rappresentazioni autentiche della cultura pop e dell’arte provenienti da tutto il mondo e che esprimono l’individualità di chi le indossa.

Sia UNIQLO che il MoMA mirano a rendere l’arte e i musei accessibili al maggior numero di persone possibile. Per questo nasce una collezione di opere destinate alle persone di tutto il mondo sotto il concetto di Art For All.

La collaborazione celebra le opere dei maestri dell’arte moderna presenti nella collezione del MoMA. Pezzi iconici che includono La Notte Stellata di Vincent van Gogh [1889], con i suoi ricchi blu e gialli, e Le Ninfee di Claude Monet [1914-26], con le sue tonalità più tenui, e l’opera astratta di Liubov Popoava Untitled [1917].

Ogni capo ha il logo del MoMA per simboleggiare la collaborazione con UNIQLO e un impegno condiviso per migliorare la vita quotidiana attraverso il riconoscimento delle grandi opere.



LEGGI ANCHE: