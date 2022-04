Usa dovranno restituire all'Italia il Doriforo di Stabiae ora a Minneapolis

Per il tribunale di Torre Annunziata, la statua fu scavata illegalmente negli anni Settanta

La procura di Torre Annunziata ha chiesto alle autorità statunitensi la confisca del Doriforo di Stabia, una delle poche copie sopravvissute dell'originale di Policleto che al momento si trova nelle collezioni del Minneapolis Museum of Art. A riportarlo è l'agenzia Ansa.

La statua, una copia romana dell'originale greco, tra le meglio conservate, è in marmo pentelico e alta quasi 2 metri. Fu acquistata nel 1986 per 2,5 milioni di dollari da un mercante d'arte svizzero con base a Toronto, secondo il quale, stando a documenti dell'epoca, sarebbe stata rinvenuta al largo delle coste italiane negli anni Trenta.

Ma la versione del tribunale di Torre Annunziata è diversa: il Doriforo conteso sarebbe stato scavato clandestinamente a metà degli anni Settanta per ordine di Elie Borowski, collezionista di antichità in rapporti con molti noti mercanti d'arte coinvolti nel traffico illegale. Borowski, morto nel 2003, avrebbe pagato cento milioni di lire dell'epoca per la statua. Il museo di Minneapolis ha comunicato di non aver ricevuto contatti ufficiali: "Se e quando lo saremo, esamineremo il dossier e risponderemo di conseguenza".

Il Doriforo ha attirato l'attenzione delle autorità italiane agli inizi degli anni Ottanta, quando fu esposto per la prima volta alla Gliptoteca di Monaco. L'Italia ne chiese allora alla Germania la confisca ma nel 1984 la Corte d'Appello della Baviera la lasciò partire per gli Usa. Se rimpatriato, il Doriforo avrà un posto d'onore nel museo archeologico di Castellammare di Stabia, ha assicurato il sindaco della città Gaetano Cimmino.

