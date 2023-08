DIDACO LOGISTICA è stata acquisita da Virgo Holding e Pick Up Service

"L'acquisizione di DIDACO è un passo importante per ampliare la nostra offerta di servizi di logistica di alta qualità, specialmente nei settori diagnostico, medicale e farmaceutico, che sono di vitale importanza," ha dichiarato Alessandro Vox, CEO di Virgo Holding S.p.A.

DIDACO LOGISTICA S.r.l è una società rinomata per la sua esperienza e competenza nei settori diagnostico, medicale, farmaceutico e soprattutto una delle poche realtà ad offrire il servizio della logistica in house.

Marco Calabrese, Presidente di Pick Up Service, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di accogliere il team di DIDACO nella nostra famiglia. Il loro ampio know-how e competenze nel settore medico e farmaceutico rafforzeranno la nostra capacità di fornire soluzioni logistiche eccezionali ai nostri clienti."

Questo movimento strategico consolida ulteriormente la posizione di entrambe le società nel mercato della logistica, con un particolare focus sulla logistica ospedaliera e sanitaria. Dal 2003, DIDACO Logistica S.r.l. ha sviluppato un ampio know-how nelle fasi di assemblaggio, imballaggio, picking e packing. La sua specializzazione nei settori diagnostico, medicale e farmaceutico, nonché la capacità di sviluppare competenze operative manuali e meccanizzate, la rendono una preziosa aggiunta alla rete di società di Virgo Holding.

Virgo Holding:

Virgo Holding S.p.A., guidata dal CEO Alessandro Vox, è una società attiva in diversi settori, tra cui energia, editoria, immobiliare, logistica e cosmesi. La società è nota per il suo impegno costante nella sostenibilità e le politiche di inclusione, con un focus sul fornire soluzioni innovative e personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche dei suoi clienti. Su Pick Up Service: Sotto la guida del Presidente Marco Calabrese, Pick Up Service Pick Up Service, fondata nel 2014, è una società specializzata nel riempimento, confezionamento, assemblaggio e logistica di prodotti del settore alimentare, cosmetico, farmaceutico e della cura e igiene della persona. L'acquisizione è stata finalizzata ieri dopo aver ricevuto tutte le approvazioni necessarie.