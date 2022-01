Djokovic, Australia cancella il visto: Nole se ne deve andare dal Paese

Djokovic-Australia, nuovo cartellino rosso: cancellato il visto

Il ministro dell'Immigrazione australiano Hawke ha firmato l'ordine di ritiro del visto di Novak Djokovic. Il tennista serbo, numero uno del ranking Atp e primo per vittorie nei tornei dello Slam insieme a Roger Federer e Rafa Nadal (tutti e tre a quota 20) deve quindi lasciare il Paese, e non potrà partecipare agli Australian Open, torneo nel quale sarebbe il primo favorito e che ha vinto nove volte in carriera. A questo punto 'Novak' rischia l'espulsione dal Paese che gli impedirebbe di prendere parte agli Australian Open.

Djokovic verso il ricorso contro il visto nuovamente cancellato dall'Australi

Nelle scorse ore era stato sorteggiato il tabellone del torneo includendo Djokovic (testa di serie numero 1): al primo turno dovrebbe (o avrebbe dovuto?) affrontare il connazionale Miomir Kecmanovic, andando avanti, ai quarti possibile sfida con Matteo Berrettini, in semifinale Nadal o Zverev e in finale l'incrocio con Medvedev. Ma ora tutto torna in gioco. Nole probabilmente farà ricorso contro la decisione del ministro australiano.

Leggi anche

Bonucci e la lite in Inter-Juventus: ecco la decisione del Giudice Sportivo

Dybala non rinnova con la Juventus: clamorosa indiscrezione dall'Argentina