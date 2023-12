Donne in carriera, Nina Müller nuova Ceo del gruppo Lalique

Nina Müller alla guida di Lalique

Nina Müller, con un solido bagaglio manageriale nel settore dei beni di consumo e del lusso, è stata nominata CEO del Gruppo Lalique, ruolo che assumerà a partire dal 1° febbraio 2024. La donna prenderà il posto di Roger von der Weid, che dal 2006 ha ricoperto la carica di CEO e delegato del Consiglio di amministrazione. D'altra parte, Von der Weid rivestirà il ruolo strategico di vicepresidente esecutivo del Gruppo Lalique.

Originaria dell'Austria e attualmente residente a Zurigo, Müller ha mosso i primi passi della propria carriera nel settore della moda, lavorando tra Vienna, Milano, Londra e Svizzera. Da qui ha ricoperto diversi ruoli di rilievo dal 2005 al 2015, dapprima ha svolto funzioni di gestione globale presso Swarovski, e successivamente, dal 2016 al 2020, è stata alla guida di Christ, noto rivenditore svizzero di orologi e gioielli. Nel periodo 2020-2023, come CEO di Jelmoli, ha guidato il più grande magazzino multicanale svizzero, con la responsabilità di 650 dipendenti distribuiti in quattro sedi. Durante il suo mandato in Jelmoli, Müller ha anche servito come membro del comitato esecutivo della società madre, Swiss Prime Site AG.

Parallelamente alla sua nomina, è stato comunicato che la Müller Handels AG Schweiz aumenterà anche la propria quota azionaria nel Gruppo Lalique al 25%. Tuttavia, pur riducendo la sua partecipazione al 50,1%, Silvio Denz rimarrà l'azionista di maggioranza. La Müller Handels AG Schweiz, con sede a Oberentfelden, è una filiale svizzera della catena di farmacie Müller, fondata da Erwin Müller nel 1953 vicino a Ulm. Nel luglio 2023, ha acquisito un 8,3% del gruppo Lalique da Silvio Denz. Oggi, la catena Müller conta oltre 900 filiali e circa 35.000 dipendenti, operando prevalentemente nei mercati di lingua tedesca, nell'Europa dell'Est e in Spagna.