Acea, utili in crescita a 294 mln. Pronti quasi 8 mld di investimenti

Acea, utili in crescita (+5%) nel 2023

Acea chiude il 2023 con l’utile netto del gruppo a 294 milioni, in crescita del 5% sul 2022 mentre l'utile netto ricorrente è pari a 280 milioni di euro, in crescita del 22% rispetto al 2022. Lo rende noto la società. I ricavi consolidati scendono del 10% 4,64 miliardi di euro a fronte dei 5,13 miliardi di euro del 2022 e risentono principalmente della forte flessione dei prezzi sui mercati energetici.

L’Ebitda ricorrente cresce del 7% a 1,347 miliardi di euro, grazie al maggior contributo dei business regolati (+10% Acqua Italia e +7% Reti & Smart Cities) e dell’area Commerciale e alle efficienze operative realizzate, fattori che hanno più che compensato l’impatto negativo dello scenario energetico.

Approvato il nuovo piano industriale

Acea ha approvato il piano industriale 2024-2028 che prevede investimenti per 7,6 miliardi "ai massimi di sempre, per sostenere lo sviluppo infrastrutturale del Paese", un Ebitda in crescita oltre il 5% annuo, a parità di perimetro, con una struttura finanziaria solida, una crescita del 4% annuo del dividendo '23-28 per una distribuzione complessiva di oltre 1 miliardo. Lo rende noto la società in una nota che accompagna il bilancio.