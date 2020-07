Agricoltura, via libera da Ue al piano italiano d'aiuti da 1,2mld

La Commissione europea haapprova il regime italiano di aiuti per 1,2 miliardi di euro a sostegnodelle imprese attive nel settore agricolo, forestale, della pesca,dell'acquacoltura e dei settori correlati colpiti dall'epidemia dicoronavirus. Il regime e' stato approvato nell'ambito del quadrotemporaneo Ue per gli aiuti di Stato. Il regime sara' accessibile alleaziende di tutte le dimensioni attive in agricoltura, silvicoltura,pesca, acquacoltura e altri settori correlati.