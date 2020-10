Airbus: perdita netta di 767 milioni di euro nel terzo trimestre

Airbus: perdita netta di 767 milioni nel terzo trimestre

Airbus ha registrato una perdita netta di 767 milioni di euro nel terzo trimestre, segnato soprattutto dai costi conseguenti al taglio di 15 mila posti di lavoro, che ha pesato sulla società per 1,2 miliardi. L’azienda francese, che nei primi sei mesi del 2020 ha bruciato 12,4 miliardi di euro di liquidità a causa della crisi causata dal coronavirus, è riuscita però a frenare l’emorragia registrando il primo flusso di cassa positivo per 600 milioni. Ora punta al pareggio nel prossimo trimestre: “Stiamo vedendo ora i risultati della nostra strategia di adattare l’azienda al nuovo contesto legato al Covid-19”, ha dichiarato il presidente di Airbus, Guillaume Faury.

Per adattarsi al nuovo scenario il costruttore francese ha ridotto del 40% la produzione, con 40 Airbus A230 prodotti ogni mese, quatto A220, due A330 e cinque A350. Il fatturato tra luglio e settembre è stato pari a 11,2 miliardi, in calo del 27% rispetto all’anno precedente. Il costruttore ha annunciato a giugno che prevede di tagliare 5.100 posti di lavoro in Germania, 5.000 in Francia, 1.700 nel Regno Unito, 900 in Spagna e 1.300 nel resto del mondo.