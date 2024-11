Altro che calcio, ecco l'impero immobiliare del nuovo allenatore della Roma Claudio Ranieri

Claudio Ranieri, classe 1951, è tornato a Roma, sua città natale, dove sarà l’allenatore della squadra giallorossa. Ranieri da tempo vive a Londra e non ha nessun interesse economico diretto in Italia: non risulta infatti ricoprire cariche sociali o detenere partecipazioni.

Ma Ranieri, da una visura catastale aggiornata, ha un piccolo “impero” di mattoni e terre che ne fanno quasi un piccolo “latifondista”: a Catanzaro, infatti, possiede un immobile, 4 a Roma e 3 in provincia di Siena con 14 terreni. In Toscana le proprietà sono a Castelnuovo Berardenga, zona eletta del Chianti, e i terreni adibiti perlopiù a vigneti sono estesi su oltre 66mila metri quadrati, equivalenti a 660 are agricole.

Inoltre fino a qualche anno fa Ranieri è stato socio accomandante della romana Immobiliare Claro, la cui proprietà è nelle mani della figlia Claudia per il 98% mentre il restante 2% è del di lei marito, l’attore Alessandro Roja. La società è una immobiliare costituita nel 1992 di cui Rosa Bitonti ne è amministratrice unica: ha un capitale di 154mila euro e ha chiuso l’ultimo bilancio (2023) in perdita per 57mila euro dopo il rosso di 117mila euro del 2022.

L’attivo di immobiliare Claro, che ha un patrimonio netto di 888mila euro ma debiti per quasi 2 milioni, è costituito da immobilizzazioni finanziarie per 400mila euro e la società da una visura catastale aggiornata risulta proprietaria sotto forma di usufrutto di un immobile di 6 stanze, di un garage e di un magazzino ad Anzio e di due negozi a Roma.