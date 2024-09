Antitrust apre un'istruttoria su Amica Chips e Pata

L'Agcm accusa Amica Chips e Pata di essersi accordate per mantenere i prezzi alti nel mercato delle patatine a marchio privato

L'Autorità garante della Concorrenza e del mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti di Amica Chips e Pata per una presunta intesta restrittiva della concorrenza in merito alla produzione e commercializzazione di patatine con marchio privato per conto delle catene della grande distribuzione come Esselunga, Carrefour, Coop, Conad, Lidl, Aldi, MD e Penny. Stando a quanto riferito da una fonte interna all'Agcm, le due aziende si sarebbero accordate tra loro per dividersi la clientela e mantenere in questo modo i prezzi a un livello superiore a quello concorrenziale.

I funzionari dell'Agcm in collaborazione con il Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza hanno svolto ispezioni nelle principali sedi di Amica Chips e Pata e nei confronti di un altro soggetto ritenuto in possesso di elementi utili all'istruttoria.