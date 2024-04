Aponte, persi oltre 350 milioni. Naufragano gli utili della Sas Shipping

Sas Shipping Services Agencies, ricavi e capitale in crescita. Ma crollano gli utili (-54%)

Naufragano gli utili della Sas Shipping Services Agencies. Mentre ricavi e capitale virano in positivo, calano gli utili della principale operativa di Gianluigi Aponte (patron di Msc) con sede a Lussemburgo.

Come riporta Milano Finanza, il bilancio consolidato dell’esercizio 2023 di Sas evidenzia anno su anno, pur a fronte di un progresso del fatturato da 8,3 a 9,5 miliardi di dollari (+15%), un calo dell’ebit da 926 a 602 milioni e dell’utile da 786 a 359 milioni di dollari (-54%), a fronte di un valore degli asset che nel frattempo è salito da 40,5 a 41,4 miliardi.

Buone notizie, invece, per quel che riguarda il bilancio. Il capitale ha visto un progresso da 8,8 a 13,2 miliardi di dollari (il sovrapprezzo azioni alla fine del 2023 era infatti salito da 8,7 a 10,9 miliardi per l’incorporazione di un credito del socio unico) e riferisce dell’acquisizione compiuta lo scorso anno da Rimorchiatori Riuniti (della famiglia Gavarone e del fondo Dws Infrastructure), che per circa un miliardo ha rilevato il 100% di Rimorchiatori Mediterranei, e dell’operazione da 4,4 miliardi chiusa lo scorso maggio per acquisire assieme alla Remgro di John Rupert la società Medclinic (terzo operatore ospedaliero del Sudafrica).