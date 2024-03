Arera, Basseghini: "Luce? Al via le bollette semplificate. Tariffe più basse"

Arera, Basseghini: "Il primo luglio finisce l'era del regime tutelato. Ecco tutte le novità"

Sono in arrivo novità importanti sul costo delle bollette della luce. Ad annunciarle è il presidente di Arera. "La tutela - dice Stefano Basseghini a Il Corriere della Sera - ha permesso di avere un bilanciamento del meccanismo di scelta e di offrire un prezzo efficiente, che ha sempre garantito un benchmark. Dopodomani, 28 marzo, l’Arera comunicherà le tariffe delle bollette della luce per la maggior tutela relative al secondo trimestre. Sarà l’ultimo aggiornamento tariffario dell’Autorità guidata da Stefano Besseghini dal 2018: il primo luglio finisce l’era del regime tutelato dell’energia elettrica.

"Per il secondo trimestre - spiega Basseghini a Il Corriere - mi aspetto tariffe in calo. Sia perché c’è una riduzione dei prezzi del gas, a cui la luce è in qualche modo legata, sia perché il secondo trimestre ha consumi minori. Il trend per il resto dell’anno è abbastanza stabile, anche per il gas, grazie all’inverno mite e agli stoccaggi ancora pieni. Il servizio di tutela della vulnerabilità durerà per sempre con tariffe stabilite mensilmente dall’Arera. I clienti dal 1 luglio saranno ancora forniti dagli esercenti la Tutela, poi saranno assegnati con aste che si svolgeranno a inizio 2025 e che terranno conto dei lavoratori dei contact center. Per questa finestra di tempo, dalla fine della tutela all’assegnazione delle aste, sarà fatta una riflessione sulla componente di commercializzazione".