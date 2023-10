Assicurazioni, compagnie all'assalto: la polizza che "salva" le finanze

Assicurazioni auto, moto e camper: ecco la proposta per garantire "sicurezza finanziaria"

Per legge tutti i veicoli a motore, auto, moto, camion, camper furgoni e mezzi da lavoro devono essere assicurati. Ovviamente si cerca la polizza più adatta alle nostre esigenze o al portafoglio, comunque sia dobbiamo tutti essere assicurati. Quando ti rivolgi ad una Compagnia di Assicurazione i vari interlocutori cercano di farti delle coperture accessorie con evidente lievitazione dei costi, ma quasi sempre omettono di dire che se provochi un incidente dovuto ad un “malore” la compagnia non paga i danneggiati! Questo lo scopri solamente nel momento in cui accade il fatidico evento mettendo in luce la non risarcibilità dei danni.

Ora non voglio tediare nessuno, ma sembra che noi assicurati siamo in balìa di un destino che non conosciamo. Quindi passo subito al suggerimento. Ben sapendo che le Compagnie di Assicurazione sono sempre a caccia di nuovi clienti e/o di ampliare la gamma accessoria e ben conoscendo la matematica, con il calcolo delle probabilità, quest'ultima è sempre a favore dell'Assicuratore (quante volte avete visto i bilanci in rosso?), ora, si potrebbe pensare di agganciare una polizza vita, di tipo collettivo, alle assicurazioni obbligatorie in modo che chi è assoggettato ad un evento quale un malore la Compagnia proceda alla intera copertura e contemporaneamente risarcisca anche i familiari o i beneficiari della polizza collettiva. Volete dei numeri? Fonte IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni): i veicoli a motore a far data 2019 sono 39.716.679 sarebbe sufficiente pagare una polizza collettiva che assicuri il valore della polizza in generale e tutti potrebbero essere risarciti senza contenziosi.

Cosa vuol dire polizza collettiva? “La copertura di una polizza vita collettiva può variare, ma solitamente prevede il pagamento di un capitale in caso di morte del partecipante o di un importo in caso di invalidità permanente totale. Alcune polizze possono anche comprendere opzioni aggiuntive, come coperture per malattie gravi o infortuni.

In generale, le polizze vita collettive offrono una soluzione molto valida per garantire la sicurezza finanziaria a un gruppo di persone, fornendo una copertura flessibile e competitiva. Tuttavia, è importante considerare attentamente le opzioni disponibili e valutare le esigenze specifiche dell'ente e dei suoi partecipanti prima di prendere una decisione”.

Quanto incasserebbero le Compagnie di Assicurazione? Ora, supponiamo che una polizza collettiva da 100.000 euro costi mediamente circa 50 euro, ogni anno la Compagnia di Assicurazione incasserebbe 1.985.833.950 euro. Ora i calcoli al centesimo li lascio fare agli uffici competenti delle Compagnie di Assicurazione, però vi posso già anticipare che non ci rimetteranno. Appello. Ora desidero lanciare un appello non solo alle Compagnie di Assicurazione, ma anche alle Associazioni dei Consumatori, agli stessi assicurati e perché no anche ai nostri politici affinché facciano pressione per tappare il “buco del malore” con il risarcimento in toto, così almeno per una volta l'assicurato è veramente protetto. Grazie.