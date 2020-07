Atlantia protagonista a Piazza Affari. Prima vola, poi crolla dopo Conte

Borsa: chiude in calo, -0,57%; giu' Atlantia e Fca, bene Snam

Piazza Affari chiude in calo la giornata di contrattazioni, continuando il ribasso di ieri dopo essere tornata sui massimi post Covid; il Ftse Mib si e' fermato in calo dello 0,57% a 19.899 per tempo. Sul paniere principale di Borsa Italiana la peggior blue chip e' Banca Generali (-3,78%): secondo il Financial Times la societa' ha sottoscritto per conto dei clienti, dei bond provenienti da cartolarizzazioni di crediti verso le Asl, vantate da societa' del settore sanitario sospettate di essere controllate da Mafia e 'Ndrangheta. In netto calo anche Stm e Atlantia (dopo un avvio brillante chiusura a -2,49%) in seguito alle nuove parole del premier Giuseppe Conte sulla concessione di Aspi. Misti gli industriali: Fca perde oltre il 2% e Cnh l'1,9%; Prysmian (-0,08%) resta vicina alla parita', Interpump sale dello 0,9%. Vendite sulle banche: male Banco Bpm (-2,23%). Nell'energia bene Enel, corre Snam fra le reti (+2,18%).

Borse europee: chiudono in calo

Le Borse europee chiudono in calo, mentre Wall Street procede debole e mista. A Londra l'Ftse 100 arretra dello 0,55% a 6.155,74 punti. Il Dax di Francoforte cala dell'1,05% a 12.484,70 punti e a Parigi il Cac 40 perde l'1,24% a 4.981,13. A Milano l'Ftse Mib cede 0,57% a 19.899,50 punti. L'indebolimento dei listini e' legato alle prese di beneficio degli investitori.