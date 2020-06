Auto, Acea: vendita auto nuove nel 2020 in calo del 25%, ai minimi dal 2013

Immatricolazioni 2020 in calo

Acea, l'associazione europea dell'industria automobilistica, ha drasticamente rivisto al ribasso le sue previsioni per il 2020: le vendite di auto nuove caleranno del 25%, dai 12,8 milioni del 2019 ai 9,6 mln di quest'anno, ossia più di 3 milioni di immatricolazioni in meno. Si tratta del numero più basso di auto nuove vendute dal 2013. Per questo motivo, Acea ritiene che piani di incentivi all'acquisto, tramite anche rottamazioni, siano ora più che mai "urgentemente necessari".