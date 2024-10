Auto, il mercato europeo tira il freno a mano: vendite giù del 6,1% a settembre. Stellantis fa peggio di tutti (-27,1%)

Auto: Acea, a settembre vendite in Ue -6,1%, nei primi 9 mesi +0,6%

A settembre le immatricolazioni di auto nuove nell'Ue hanno registrato un calo del 6,1% con risultati negativi in tre dei quattro principali mercati dell'area: Francia (-11,1%), Italia (-10,7%) e Germania (-7%). In Spagna, invece, si è registrato una buona ripresa con una crescita delle vendite del 6,3%. Lo rende noto l'Acea, l'associazione dei costruttori di auto europea. Nei primi nove mesi le immatricolazioni di auto nuove sono rimaste sostanzialmente stabili (+0,6%) e hanno quasi raggiunto 8 milioni di unità. Nei primi nove mesi si registra una progressione in Spagna (+4,7%) e Italia (+2,1%). In Francia e Germania, rispettivamente, si registrano un calo dell'1,8% e dell'1% nei primi 9 mesi dell'anno.

Per quanto riguarda i gruppi Stellantis ha registrato un calo delle immatricolazioni a settembre del 27,1% rispetto allo stesso mese del 2023. Performance negativa anche per Jaguar -30,7%, Mazda -24%, Nissan -20,3%, Honda -19%, Mitsubishi -13,8%, Hyundai -11,4%, Mercedes Benz -7,3%, Renault -1,5%. Buona performance invece per il gruppo Bmw +7,6%, Toyota +5,1% e Volkswagen +0,3%.

Auto: Acea, quota mercato elettriche sale al 17,3%

Sebbene a settembre le auto elettrica abbiano rappresentato il 17,3% del mercato automobilistico dell'Ue, rispetto al 14,8% dello scorso anno, i volumi su base annua sono scesi del 5,8%. Rispetto al mese precedente le vendite di auto elettriche sono aumentate del 9,8%. E' quanto emerge dai dati diffusi oggi dall'Acea, l'associazione dei costruttori di auto. Le immatricolazioni di auto ibride plug-in a settembre sono calate del 22,3% rispetto al mese precedente e dell'8,1% a livello annuale.