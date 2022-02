Auto, in arrivo gli incentivi: pronto 1 mld. Ma solo per le non inquinanti

Auto, in arrivo gli incentivi. Per benzina e diesel poche possibilità

Il governo ha deciso di dare un'accelerata per gli incentivi auto. L’ iniziativa che la scorsa settimana ha messo insieme gli industriali e i sindacati - si legge sul Fatto Quotidiano - per chiedere al governo di fare presto e affrontare la crisi dell’automotive ha ottenuto i primi risultati: il dossier è stato fatto proprio dal premier Mario Draghi, dopo mesi di paralisi al ministero dello Sviluppo e ieri si è tenuta una riunione, presieduta dal sottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli, con i ministri di Economia, Infrastrutture, Sviluppo economico e Transizione ecologica. Al termine è stato promesso un intervento con il prossimo decreto, ma il problema è che si tratterà di una “soluzione” già vista: i soliti incentivi per l’acquisto di vetture non inquinanti.

Palazzo Chigi - spiega il Sole 24 Ore - cerca una strategia comune incrocaindo le proposte dei vari ministeri coinvolti. Si cercherà di portare già settimana prossima in consiglio dei ministri le misure, all'interno del decreto sull'energia. Ma non sarà facile, perchè diversi punti sono ancora da concordare. Il bonus dovrebbe essere di circa 1 mld totale, ma riguarderà soprattutto le vetture a basse emissioni. Resta in piedi il nodo degli aiuti anche per diesel e benzina. Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani chiede di tenere conto del reddito per i sostegni alla domanda. Ma ci sono anche risorse già stanziate ma ferme che hanno bisogno di decreti attuativi per essere sbloccate.

