Auto, in Europa immatricolazioni ancora in calo a febbraio (-5,4%)

Immatricolazioni Stellantis in calo del 17,5%

Nel mese di febbraio 2022, le nuove immatricolazioni di autovetture in Europa (Ue + Efta + Uk) hanno continuano a contrarsi, registrando un calo del 5,4% a 804.028 unita' con le case automobilistiche che devono affrontare ancora interruzioni nella catena di approvvigionamento. Lo rende noto l'Associazione europea dei costruttori Acea.

Nell'Unione Europea le immatricolazioni sono diminuite del 6,7% a 719.465 unita' vendute, registrando il risultato piu' debole in termini di volumi per il mese di febbraio da quando sono iniziate le registrazioni. I quattro mercati chiave della regione hanno registrato risultati contrastanti. Italia e Francia hanno registrato perdite a doppia cifra (rispettivamente -22,6% e -13%), mentre sono in crescita Spagna e Germania (+6,6% e +3,2% rispettivamente).

Nei primi due mesi dell'anno, le immatricolazioni totali di auto nuove in Europa sono calate del 3,9% a 1.626.350 unita' e nell'Unione Europea del 6,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ancora una volta, guardando i quattro piu' grandi mercati, l'Italia ha registrato il calo maggiore (-21,1%), seguita dalla Francia (-15,7%) mentre i mercati di Germania (+5,6%) e Spagna (+4,2%) hanno continuato a espandersi.

Per quanto riguarda il gruppo Stellantis, le immatricolazioni registrano un calo del 17,5% a 163.920 unità. Nella sola Ue il calo e' del 19,5 per cento. Nell'intera Europa la quota di mercato del gruppo e' scesa al 20,4% dal 23,4% di febbraio dello scorso anno. Tra i vari marchi del gruppo Stellantis perde di piu' Peugeot (-23,4%) seguita da Alfa Romeo (-22,7%) e Fiat (-21,8%). In aumento Ds, con un +13,8 per cento. Nel periodo gennaio-febbraio, rispetto allo stesso periodo del 2021, le immatricolazioni dell'intero gruppo sono scese del 15,1% attestandosi a 320.662 auto. A febbraio, tra gli altri grandi gruppi, Volkswagen ha perso l'11,6% mentre Hyundai guadagna il 25,1% e Toyota il 4,7 per cento.

