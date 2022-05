Auto, record negativo di immatricolazioni: ad aprile Stellantis perde il 30%

Auto, Ue in sofferenza. Stellantis punta sull'India per la realizzazione del piano strategico al 2030

Si tinge ancora di rosso il mercato delle auto ad aprile in Europa. Il mese scorso nei paesi europei, Efta e in Gran Bretagna le immatricolazioni sono calate su base annua del 20,2% a 830.447 veicoli con cali del 33% in Italia, del 22,6% in Francia, del 21,5% in Germania e del 12,1% in Spagna, secondo i dati diffusi da Acea, l'associazione dei costruttori europei.

Nei primi quattro mesi dell'anno le auto vendute nei Paesi europei, Efta e Regno Unito, sono complessivamente 3.583.587, con un calo del 13% rispetto all'analogo periodo del 2021. Nello stesso periodo dell'anno le immatricolazioni di auto sono diminuite del 14,4% nella solo Unione europea, per un totale di 2.930.366 unità, trainate dai pesanti cali di marzo e aprile.

Dati giù anche per Stellantis che nel mese di aprile ha registrato nei paesi Ue, Efta e in Gran Bretagna una flessione del 31% ad aprile attestandosi a 155.861 (dalle 225.970 unità nello stesso mese dell'anno precedente), secondo i dati Acea, l'associazione dei costruttori europei. La quota di mercato del gruppo è scesa al 18,8% dal 21,7% di aprile 2021.

Nonostante ciò, il gruppo mira a consolidare la propria posizione non solo in Europa, bensì nel mondo. A tal proposito per Stellantis, ha sottolineato il numero uno dell'azienda Carlos Tavares, "l'India ha un'importanza strategica", un terreno fertile per sviluppare le attività operative nell'ambito del piano strategico globale Dare Forward 2030. Inoltre, il Ceo ha specificato che il gruppo punta "a far crescere e rafforzare la presenza in India, rendendo questo Paese strategico un pilastro chiave della nostra ambizione globale nel quadro del piano Dare Forward 2030".

Dal 2015, le società confluite in Stellantis hanno investito oltre un miliardo di euro per sviluppare una presenza sostenibile nel Paese e far crescere i propri brand, in linea con il piano del governo indiano che punta a sviluppare il settore automobilistico attraverso l'iniziativa Make in India voluta dal primo ministro Narendra Modi.

L'India è già un importante polo di approvvigionamento per veicoli, componenti e tecnologie nell'ambito della mobilità ed è il fulcro dell'Ict di Stellantis, oltre ad apportare un forte contributo allo sviluppo di software in tutto il mondo. Stellantis India è un componente essenziale di Stellantis.

Parlando con i media, Tavares si è anche detto "orgoglioso dei 2.500 dipendenti in India che ogni giorno lavorano per rendere Stellantis un player fondamentale, offrendo soluzioni di mobilità pulite, sicure ed economicamente convenienti ai clienti indiani e creando i presupposti per il benessere delle nuove generazioni".

In India Stellantis gestisce tre stabilimenti di produzione (Ranjangaon, Hosur, Thiruvallur), un hub ICT (Hyderabad), un centro software (Bengaluru) e due centri di R&S a Chennai e Pune. Il Digital Hub è una delle più grandi organizzazioni Ict e digitali all'interno di Stellantis. Inoltre, l'India è l'unico Paese a produrre localmente quattro modelli Jeep al di fuori del Nord America (Wrangler, Compass, Meridian e Grand Cherokee) e la Citroen C5 Aircross al di fuori della Francia.

