Auto Ue, immatricolazioni in calo a dicembre. Le elettriche battono il diesel

Auto, a dicembre prima frenata delle immatricolazioni Ue

Le immatricolazioni di auto in Europa (Ue, area Efta e Regno Unito) sono scese del 3,8% a 1.048.727 unità a dicembre da 1.090.385 di dicembre 2022. Lo rileva l'Acea, l'associazione dei costruttori europei. Nella sola Unione Europea le immatricolazioni di nuove auto sono scese del 3,3%, registrando 867.052 unitàdi vendute. Dicembre ha segnato anche il primo mese di contrazione dopo 16 mesi consecutivi di crescita. Sono stati osservati notevoli aumenti nei mercati principali come Francia (+14,5%) e Spagna (+10,6%).(+10.6%). Al contrario, il mercato automobilistico tedesco ha subito un calo significativo del 23% a dicembre.

Nel 2023 il mercato dell'auto in Europa (più Gran Bretagna e Paesi Efta) è cresciuto del 13,7% con 12.847.481 veicoli immatricolati. Lo rileva l'Acea, l'associazione dei costruttori europei. Tutti i mercati nella sola Unione europea sono cresciuti tranne Ungheria (-3,4%). Nella maggior parte dei Paesi si sono registrati aumenti a due cifre, compresi tre dei più grandi:Italia (+18,9%), Spagna (+16,7%) e Francia (+16,1%). Al contrario, la Germania ha registrato un aumento più modesto del 7,3% su base annua, influenzato dalla più debole performance di dicembre.

Il gruppo Stellantis ha registrato immatricolazioni in calo del 14,9% a dicembre a 136.016 unità in Europa (Ue + Efta + Gran Bretagna) con una quota di mercato che passa al 13% dal 14,7% di dicembre 2022. Nell'intero 2023 le immatricolazioni sono aumentate del 3,7% a 2.128.625 unità. Lo rileva l'Acea, l'associazione dei produttori europei. In Europa (Ue + Efta + Gran Bretagna) Volkswagen chiude il 2023 con un aumento delle immatricolazioni di auto del 18,5% a 3.324.705 unità e una quota di mercato che passa dal 24.8 al 25,9%.

Le vendite di auto elettriche superano per la prima volta i diesel

Positivo il bilancio 2023 per il mercato delle auto elettriche: l'anno scorso sono state vendute 1,5 milioni di unità con un aumento del 37% rispetto al 2022. Un segmento di mercato che rappresenta il 14,6% di quello complessivo: si tratta di un nuovo record, secondo i dati pubblicati dall'Acea. Inoltre, le auto elettriche hanno superato quelle diesel per la prima volta, nonostante un dicembre fiacco a causa della fine dei sussidi in Germania.