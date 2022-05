Banco Bpm, l'utile netto vola a 177 mln: l'istituto non teme la crisi ucraina

Banco Bpm, l'utile netto trimestrale vola a quota 177,8 mln di euro: l'istituto non teme la guerra in Ucraina

Banco Bpm ha chiuso il primo trimestre con un utile netto pari a 177,8 milioni (100,1 milioni al 31 marzo 2021) che, depurato delle componenti non ricorrenti, sale a 199,2 milioni. Lo comunica l'istituto al termine della Cda che ha approvato la trimestrale.

La redditività della banca, sottolinea il comunicato, ha raggiunto “livelli record”, con il "miglior utile ante imposte mai registrato a 399 milioni di euro". Nel primo trimestre dell'esercizio 2022, aggiunge la banca, “la fragile ripresa dall'emergenza internazionale per l'epidemia Coronavirus è stata fortemente condizionata dal conflitto in Ucraina che, dalla fine del mese di febbraio, ha generato pesanti ripercussioni sul sistema economico internazionale e sull’operatività delle imprese”.

“Il conflitto non ha avuto e non si prevede possa comportare impatti significativi sul Banco Bpm correlati all'esposizione diretta del gruppo verso la Russia e l'Ucraina. Ciò, in quanto tale esposizione è estremamente limitata essendo pari a meno dello 0,1% del totale delle attività per cassa e dei crediti di firma”.

Anche le grandezze patrimoniali evidenziano risultati molto significativi: gli impieghi netti performing “core”(costituiti da mutui, finanziamenti, conti correnti e prestiti personali) si attestano a 101,3 miliardi con una crescita dell'1,9% rispetto al 31 dicembre 2021 e del 2,1% su base annua; la raccolta diretta “core” risulta pari a 106,9 miliardi con una crescita dell'1,7% rispetto a fine 2021 e del 5,0% su base annua; la raccolta indiretta si attesta a 95,6 miliardi con una riduzione del 3,5% rispetto a fine 2021 (esclusivamente per effetto della riduzione delle quotazioni di mercato) e una crescita dell'1,4% su base annua.

