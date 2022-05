Bankitalia, a marzo i tassi dei mutui tornano sopra il 2%: al top dal 2019

Mutui oltre il 2%, un livello che non avevano più registrato dalla metà del 2019

Il rialzo dei tassi inizia a riflettersi sul credito bancario. Nel mese di marzo, scrive la Banca d'Italia nel supplemento statistico “Banche e moneta”, i tassi sui mutui casa si sono “riaffacciati” sopra il tetto del 2%, un livello che non avevano più registrato dalla metà del 2019. La Banca d'Italia calcola il tasso “taeg” dei nuovi finanziamenti, comprensivo, cioè, delle spese accessorie. In lieve risalita anche i tassi sui nuovi finanziamenti alle imprese.

A marzo sono stati pari all'1,23% (1,09 in febbraio). La Banca d'Italia indica, nel dettaglio che i tassi sui finanziamenti destinati alle pmi (quelli per importi fino a 1 milione) registrano per marzo un tasso medio dell'1,78% mentre i tassi sui nuovi prestiti di importo superiore al milione (per le imprese di maggiori dimensioni) si sono collocati allo 0,87 per cento. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,32 per cento (0,31 nel mese precedente).

Bankitalia, lo stock di crediti in sofferenza è rimasto stabile

Lo stock di crediti in sofferenza delle banche concessi alle imprese non finanziarie e alle famiglie produttrici, definizione quest'ultima che comprende le imprese individuali, le società semplici e di fatto, produttrici di beni e servizi non finanziari destinabili alla vendita, che impiegano fino a 5 addetti, sono rimaste stabili a marzo rispetto a febbraio.

A marzo lo stock era pari a 27,57 miliardi, dato provvisorio, contro i 27,6 miliardi registrati a febbraio. Il settore delle costruzioni, con sofferenze per oltre 6 miliardi, guida la non invidiabile classifica della parte dei crediti deteriorati non in grado di tornare in bonis, seguita dal manifatturiero (5,4 miliardi), commercio (5 miliardi) e dall'immobiliare (4,1 miliardi).

Bankitalia, a marzo i prestiti per le famiglie crescono del 4%

I prestiti del sistema bancario a famiglie e imprese tornano ad accelerare in marzo. Secondo i dati della Banca d'Italia i prestiti alle imprese non finanziarie sono cresciuti dell'1,3% annuo (+1,2% il mese precedente) e quelli alle famiglie del 4% rispetto allo stesso mese del 2021 (+3,8% in febbraio). I prestiti al settore privato, corretti sulla base della metodologia armonizzata concordata nell'ambito del Sistema Europeo delle Banche Centrali, aggiunge la Banca d'Italia, sono cresciuti del 2,5% sui dodici mesi (2% a febbraio).

In ripresa, sempre su base annua, anche i depositi del settore privato che crescono del 4,8% mentre i depositi in conto corrente registrano una crescita di poco inferiore all'8% annuo. In frenata, invece, la raccolta obbligazionaria (-8,9% rispetto al marzo 2021) che si confronta con il -6,7% annuo registrato a febbraio. I prestiti cartolarizzati dal settore bancario italiano a fine marzo erano pari a 303 miliardi in lieve crescita rispetto allo stock di 301 miliardi registrato a fine febbraio.

Una buona parte delle cartolarizzazioni riguarda i crediti deteriorati (173,4 miliardi) si legge dalle tabelle di via Nazionale. Le cartolarizzazioni di prestiti concessi alle imprese ammontano a 162,6 miliardi quelli alle famiglie ammontano a 134,6 miliardi.

Leggi anche: