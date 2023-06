Bankitalia, Giorgetti vuole Panetta. Franco candidato alla Bei

Bankitalia, Panetta senza rivali. L'Italia punta anche al Bei

La corsa per aggiudicarsi il posto di Ignazio Visco come nuovo governatore della Banca d'Italia è iniziata ormai ufficialmente, ma stando a quanto si è fatto scappare il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, sarebbe anche già finita. Troppo forte - si legge su La Stampa - la candidatura di Fabio Panetta, attualmente nel board della Bce, il leghista non sembra avere molti dubbi su chi siederà sulla poltrona che lascerà libera Visco a fine ottobre: "Il nome lo abbiamo in mente, ma preferisco lasciarlo fare ai giornali". Giorgetti è invece più esplicito sul suo predecessore Daniele Franco per la guida del Bei, la Banca europea degli investimenti: "È una figura di alto profilo, una candidatura solida".

Il numero uno di via XX settembre - prosegue La Stampa - si è poi soffermato sul Pnrr e sulla complicata trattativa con l'Ue per la rinegoziazione del Piano che resta in alto mare. Giorgetti difende la complessità del progetto italiano che definisce "il più grande e ambizioso d’Europa" e poi ammette il problema relativo alla burocrazie "che stiamo cercando di snellire". Il ministro ribadisce di non volere "rinunciare a niente" dei fondi assegnati da Bruxelles all’Italia "in particolare se si tratta di risorse a tassi convenienti". Intanto da Bruxelles, il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, ha ribadito che l’Italia dovrebbe "cogliere questa meravigliosa opportunità piuttosto che vedere cosa non c’è e in cosa siamo in ritardo. Per l'Italia, l'impatto è tanta roba".