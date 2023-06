Draghi: "Conferenze all'estero". Lagarde vuole una donna al posto di Panetta

Bce, le due candidature forti dell'Italia per sostituire Panetta

Mario Draghi ha deciso, niente Italia nel suo prossimo futuro. L'ex premier, intervenuto in due eventi significativi come quelli delle Considerazioni finali del Governatore uscente della Banca d'Italia Visco e quello del ricevimento per la Festa della Repubblica al Quirinale, si è lasciato scappare una frase sul suo futuro. "Sarò un po' in giro - ha detto Draghi a Milano e Finanza - per alcune conferenze all'estero senza fare uscite pubbliche in Italia", ma sul tema non ha voluto fornire ulteriori dettagli. Il suo nome adesso comincia a circolare per il prestigioso ruolo di presidente della Banca mondiale, il cui nome dovrà essere indicato da Joe Biden.

L'ex premier - prosegue Milano Finanza - non ha voluto commentare la corsa alla poltrona di governatore per la Banca d'Italia, dove il super favorito per succedere a Visco è Fabio Panetta, componente del board della Bce. In caso di nomina di Panetta, la presidente Lagarde avrebbe già le idee chiare su come sostituirlo. La numero uno della Eurotower vorrebbe una donna al suo posto. L'Italia potrebbe avanzare due candidature importanti in quel caso, si tratta di Concetta Brescia Morra, docente di Diritto Bancario all'università del Sannio a Benevento ed Elena Carletti, tra le altre cose anche professoressa di ricerca presso la Bundesbank.