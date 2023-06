Bce e rialzo tassi, paura recessione. Urso: ”Rischio contagio dalla Germania"

Rialzo dei tassi, "Alla Bce chiediamo cautela, rischiamo che la recessione tedesca si espanda"

Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, interviene ai microfoni di Radio 24 a proposito dei continui rialzi dei tassi di interesse da parte della Banca centrale europea. "Alla Bce chiediamo prudenza e cautela nel procedere su una strada che finora non ha avuto effetti sull’inflazione, se non quello di bloccare la crescita europea e spingere la Germania in recessione”.

In questo modo – aggiunge Urso - “gli interventi ripetuti pesano solo sui tassi di interesse che le banche realizzano sui mutui e sulle famiglie", che conclude: "Il nostro problema è la recessione tedesca in questo momento e il rischio che questa recessione possa contagiare altri paesi. D'altra parte il nostro sistema industriale è legato in maniera indissolubile a quello tedesco e ogni cosa che accade in Germania ha ripercussioni anche in Italia".

Urso: “Il governo è coeso, la Borsa italiana è quella che più cresce in Ue”

"La Borsa italiana ha segnato un record: è la borsa che più è cresciuta in Europa in questo semestre. I mercati ci dicono che il governo italiano è quello che sta meglio operando perché appare più coeso, più stabile, più lineare nella rotta". È quanto ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy nell'intervista a Radio 24.