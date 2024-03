Bce lancia l'allarme green deal: "Rendimento delle imprese calerà di un terzo"

Bce, allarme rosso sulle politiche "verdi": "Netto rallentamento della produttività"

Alla battaglia contro il green deal si aggiunge adesso anche la Bce. Alla banca centrale europea non piacciono le nuove misure decise dall'Unione europea per ridurre l'impatto ambientale: "La produttività rallenterà". Questa la previsione dell'istituto guidato da Lagarde. Il rendimento delle imprese potrebbe addirittura - sostiene la Bce e lo riporta Il Messaggero - calare di un terzo in cinque anni. E ad avere l'impatto maggiore sarebbero i limiti regolatori alla produzione di CO2. Meno emissioni, ma anche meno produttività: il conto (salato) della transizione verde pesa sulle imprese europee.

E il costo - prosegue Il Messaggero - si farà sentire sia nel breve che nel medio termine, prima di tornare a dare benefici nel lungo, solo grazie a una spinta all’innovazione. Per una volta, siamo fuori dal ring del classico derby europeo politico sull’avvenire del Green Deal. Ma a schierarsi è la Banca centrale europea e lo fa con un report tecnico che accende i riflettori sugli effetti collaterali della svolta ecologica.

Il report - riporta Il Messaggero - redatto dagli esperti dell’Eurotower prende in esame, nel dettaglio, l’impatto degli choc recenti (pandemia e guerra) e dei cambiamenti strutturali tuttora in corso (oltre alla transizione ecologica, pure quella digitale) sulla produttività dell’Eurozona, alla luce dei dati raccolti in sei tra le più grandi economia nell’area della moneta unica, tra cui l’Italia (oltre a Germania, Francia, Spagna, Portogallo e Belgio).